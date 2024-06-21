СК подтвердил крушение Robinson R66 в Амурской области

СК возбудил дело после крушения Robinson R66 в Амурской области

Фото: РИА «Новости»

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области. Точное количество пострадавших уточняется, заявили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Предварительно следователи установили, что на борту Robinson R66 были пилот и трое пассажиров. Накануне вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной близ реки Джелтула в Тындинском районе. Но к месту назначения воздушное судно не прибыло.

«Впоследствии получено оповещение аварийного радиомаяка, и зафиксирована крайняя точка координат местонахождения воздушного судна», — уточнили в пресс-службе.

Во время поисковой операции точное место, где находится вертолет, удалось обнаружить. В СУТ СК подчеркнули, что информация о количестве пострадавших уточняется.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства крушения вертолета.

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