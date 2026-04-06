Раскрыты новые методы поиска бесследно пропавших в тайге Усольцевых

Усольцевых под Красноярском решили искать с помощью металлоискателей и дронов

В поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых задействуют профессиональные металлоискатели с функцией разделения металлов. Об этом РИА «Новости» сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Главный инструмент в поисках — люди. Если целесообразно, то воспользуемся дронами. Также есть идеи использовать металлоискатели — профессиональные, с разделением металлов», — заявили в организации.

В центре добавили, что к поискам привлекали собак, однако их эффективность наблюдается только в первое время. После таяния снежного покрова собаки вряд ли учуют следы людей.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время туристического похода. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве, но приоритетной осталась версия о несчастном случае.