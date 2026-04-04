Их нет, где ищут? Сын Усольцевой шокировал версией о родных

Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой считает, что семья уехала из региона

Пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых могла покинуть район поисков на транспорте. Такую версию в беседе с РИА «Новости» озвучил сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

Баталов не верит, что его родные до сих пор находятся в окрестностях поселка Кутурчин, или в тайге.

«Я придерживаюсь версии, <…> что они уехали», — приводит агентство слова мужчины.

Семья Усольцевых — 64-летний опытный таежник Сергей, его 48-летняя жена-психолог Ирина и их пятилетняя дочь Арина — бесследно исчезли 28 сентября 2025 года.

Они приехали в район Кутурчинского Белогорья на своей машине Skoda, припарковались у окраины поселка и отправились в пеший поход к скалам вместе со своей старой собакой породы корги.

Свидетели отмечали, что семья была одета очень легко — в шорты и футболки, хотя планировала прогулку по сложному горно-таежному маршруту. Поиски Усольцевых инициировал Баталов. Операция стала одной из самых масштабных в регионе.

Единственной находкой стал брошенный автомобиль Усольцевых, в котором остались личные вещи. В самой тайге поисковики не обнаружили ни одного следа: ни обрывков одежды, ни признаков нападения хищников.

Денис Баталов собирался продолжать поиски семьи в тайге. Несмотря на то, что верит в их отъезд из региона.