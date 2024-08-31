Раскрыто состояние пострадавших при посадке Ан-2 в Северной Осетии

Всех пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 доставили в больницы Северной Осетии. В самом тяжелом состоянии оказались пилоты. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

В ведомстве добавили, что трех пострадавших детей привезли в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Врачи в ходе осмотра обнаружили ссадины и ушибы у двух девочек 2014 и 2016 годов рождения. Их состояние медики оценили как средней тяжести и оставили под наблюдением.

Получившего ушиб височной области мальчика 2013 года рождения осмотрел врач-нейрохирург.

Пострадавших при жесткой посадке взрослых привезли в клиническую больницу республики. Два пассажира получили множественные ушибы и ссадины. Пилоты находятся в тяжелом состоянии. Оба получили черепно-мозговые травмы. Врачи приступили к дополнительным осмотрам и обследованиям.

Самолет ДОСААФ совершил жесткую посадку между селениями Майрамадаг и Кобан в Северной Осетии во время учебно-тренировочного полета. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, всего на борту находились 15 человек, но восемь из них прыгнули с парашютами перед потерей высоты.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.