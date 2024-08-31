Самолет совершил жесткую посадку в Северной Осетии

МЧС: Ан-2 жестко приземлился в Северной Осетии

Фото: РИА «Новости»

В субботу, 31 августа, в Северной Осетии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Самолет вылетел с аэродрома ДОСААФ и жестко приземлился в Пригородном районе республики. На его борту находились 10 парашютистов и двое детей.

«Пилот воздушного судна обратился в службу спасения самостоятельно и рассказал о произошедшем, но объяснить точную локацию не мог.  Для определения более точного места происшествия еще один самолет вылетел с аэродрома ДОСААФ. В ходе разведки стало известно, что совершивший жесткую посадку самолет находится между селениями Майрамадаг и Кобан», — заявили в МЧС.

На место происшествия выехали специалисты ведомства.

По информации Telegram-канал «112», на борту самолета находились 15 человек, среди них — двое детей.

Днем ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском.

Глупая травля и нелепая война. Зачем немецкие власти накинулись на АдГ

Max Ludwig

Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ефимов: инвесторы приобрели более 20 помещений в исторических зданиях Москвы за полгода

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

Отец всей республики. Шесть лет со дня гибели Александра Захарченко

Наживка для собачьих боев. Волонтеры спасли истерзанную собаку с металлобазы в Химках

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте