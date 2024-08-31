Самолет совершил жесткую посадку в Северной Осетии

В субботу, 31 августа, в Северной Осетии самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Самолет вылетел с аэродрома ДОСААФ и жестко приземлился в Пригородном районе республики. На его борту находились 10 парашютистов и двое детей.

«Пилот воздушного судна обратился в службу спасения самостоятельно и рассказал о произошедшем, но объяснить точную локацию не мог. Для определения более точного места происшествия еще один самолет вылетел с аэродрома ДОСААФ. В ходе разведки стало известно, что совершивший жесткую посадку самолет находится между селениями Майрамадаг и Кобан», — заявили в МЧС.

На место происшествия выехали специалисты ведомства.

По информации Telegram-канал «112», на борту самолета находились 15 человек, среди них — двое детей.

Днем ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском.