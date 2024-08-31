Жесткая посадка Ан-2 в Северной Осетии обернулась уголовным делом

СК сообщил об уголовном деле по факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Владикавказскому гарнизону завел уголовное дело по факту аварийной посадки самолета АН-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России. Об этом сообщила пресс-служба военных следственных органов СК РФ.

Следователи ведут производство по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна».

Правоохранители установили, что во время выполнения планового упражнения, после выброски шести парашютистов в горной местности Республики Северная Осетия — Алания, самолет АН-2 совершил жесткую посадку.

На момент взлета на борту находились 13 человек, из них трое детей. Главное военное следственное управление СК России взяло ход расследования на свой контроль.

Ранее стало известно, что в результате ЧП с Ан-2 пострадали семь человек, в том числе трое детей.