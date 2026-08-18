Раскрылась судьба пропавших на Эльбрусе туристов

Пропавших на Эльбрусе туристов нашли живыми на высоте 5200 метров

Спасатели обнаружили пропавших на Эльбрусе туристов. Им помогли спуститься к безопасному лагерю, сообщил телеканалу РЕН ТВ руководитель группы Василий Ржанов.

Из заявления Ржанова, опытного инструктора Федерации спортивного туризма России следует, что альпинисты пережидали на склоне непогоду. Все члены группы живы, никто не пострадал. Их нашли на высоте в 5200 метров.

Эта команда туристов перестала выходить на связь в понедельник, 17 августа. Альпинисты отправились по заранее зарегистрированному маршруту, поэтому спасатели сразу отправились на южный склон Эльбруса.

Летом 2026 года на Эльбрусе уже гибли люди. В июле со склона сорвался 11-летний мальчик.