20 июля 2026 16:01 Смерть ребенка на Эльбрусе. Как произошла трагедия и можно ли было ее предотвратить Альпинист Пятницын: вести ребенка на Эльбрус — преступление Фото: Эльбрус. Serguei Fomine / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Восхождение на Эльбрус отца и сына закончилось страшно: 11-летний мальчик погиб. Как ребенок оказался на опасной вершине и почему взрослый мужчина не стал слушать предупреждения об опасности, будут разбираться следователи. Что нужно делать, чтобы подобное не повторилось, 360.ru рассказал вице-президент Федерации альпинизма России, мастер спорта РФ Александр Пятницын.

Трагедия на Эльбрусе Вечером 19 июля 2026 года на восточной вершине Эльбруса на высоте более четырех тысяч метров отец и его 11-летний сын сорвались со скал. По предварительным данным, мальчик подвернул ногу и схватился за страховочный трос, но тот не выдержал. От полученных травм ребенок погиб на месте. Мужчина выжил, но получил множественные переломы ног и ребер. Известно, что родители погибшего и он сам — уроженцы Донецка. Семья несколько лет назад перебралась на постоянное жительство в поселок Рыздвяный Ставропольского края. Отец не был профессиональным спортсменом, но мечтал освоить все основные маршруты на Эльбрусе. В прошлом году отец и сын уже пытались покорить гору. Не дошли до вершины около 300 метров — ребенку стало плохо. Тогда они установили флаг школы, где учится мальчик, на высокогорной станции Гарабаши. За это руководство учебного заведения позже объявило семье официальную благодарность.

Интересно Гарабаши — станция канатной дороги на южном склоне Эльбруса. Она расположена на высоте 3847 метров. С обзорной площадки можно увидеть панораму Кавказского хребта, а также опустить письма и открытки в самый высокогорный почтовый ящик страны.

Эта самая школьная благодарность доказывает, что никто из педагогов не заинтересовался тем фактом, что родитель подвергал опасности жизнь несовершеннолетнего ребенка. Восхождение на Эльбрус начинают как минимум с 14 лет, да и то по самому простому маршруту. Вероятно, поэтому отец и не стал проходить процедуру регистрации восхождения в МЧС — шли «дикарями». По дорогое они с сыном встретили пару альпинистов. Те предупредили, что впереди сложные условия и лучше повернуть назад. Но увлеченный мужчина не стал прислушиваться к их словам. Мать мальчика узнала о гибели сына от сотрудников экстренных служб. Сейчас ей оказывают необходимую помощь психологи МЧС.

Фото: Эльбрус. Serguei Fomine / www.globallookpress.com

Спасали почти сутки Сигнал о помощи дошел до МЧС рано утром. На поиски оперативно выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра «Лидер». Однако восточная вершина технически сложнее западной даже в ясные дни. В районе есть скрытые ледниковые трещины — глубокие разломы во льду, которые легко не заметить, поэтому быстрый подъем невозможен. Поисковая группа пешком смогла добраться до пострадавших лишь вечером. Спасатели оказали раненому первую медицинскую помощь и констатировали смерть мальчика.

Фото: Долина реки Баксан у горы Эльбрус. Serguei Fomine / www.globallookpress.com

Из-за резкого ухудшения погоды и наступления темноты эвакуировать пострадавшего и тело ребенка было невозможно ни по воздуху, ни наземным путем. Спасатели остались на склоне вместе с мужчиной, а на рассвете к ним по просьбе МЧС прибыл вертолет компании Heliaction — местные пилоты специализируются на сложнейших высокогорных вылетах. Борт забрал пострадавших и команду спасателей. После посадки в поселке Терскол мужчину экстренно отправили в больницу. Тело мальчика передали следственно-оперативной группе для проведения экспертизы.

Видео: 360.ru

Что грозит отцу После трагедии глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки. Вероятно, отцу погибшего мальчика предъявят обвинения по статьям 125 и 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Первая — «Оставление в опасности», вторая — «Причинение смерти по неосторожности». В первом случае предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей и/или принудительные работы, либо до года тюрьмы. Во втором — опять-таки исправительные работы или до двух лет заключения. Однако в судебной практике в подобных случаях реальное лишение свободы часто заменяют условным сроком. Отягчающим фактором будет то, что мужчина проигнорировал предупреждения о непогоде и отказался регистрировать маршрут в МЧС. В пользу отца суд может учесть его собственные тяжелые переломы, глубокую психологическую травму от потери сына, а также отсутствие злого умысла.

Фото: Эльбрус. Michael Brown / www.globallookpress.com

Детям в горы нельзя Заниматься альпинизмом нужно с 18 лет, озвучил в разговоре с 360.ru официальную позицию Федерации альпинизма России ее вице-президент, мастер спорта Александр Пятницын. А вести ребенка на вершину Эльбруса — преступление. Детям нельзя участвовать в восхождениях даже на простейших альпинистских маршрутах. Альпинист подчеркнул, что пока рано говорить о причинах гибели мальчика — в этом будут разбираться эксперты. Однако он усомнился, что виной трагедии был именно страховочный трос, который, по предварительным данным, не выдержал веса ребенка.

Не знаю, что там за трос, вообще есть альпинистская веревка, которая на разрыв держит от полутора до двух тонн. В местах связывания узлов она теряет 50% прочности. Ну все равно это 750 килограммов. Грудная клетка человека держит 400 килограммов. Чаще не веревка рвется, а грудная клетка может повредиться. Александр Пятницын

Нужно менять законы Сейчас в России работает уведомительный способ регистрации. По словам альпиниста, это дисциплинирует людей. Более того, сотрудники МЧС смотрят, кто зарегистрировался, и в некоторых случаях могут попытаться остановить горе-спортсменов, предупредить их о рисках. «Люди, которые нигде не регистрируются, они вообще вне поля зрения, так сказать. Похоже, это они перебегают МКАД. Ну что мы с ними можем сделать? У них свобода передвижения. Между тем во многих странах есть ограничения в регионах повышенной опасности, к которым относятся и горы», — отметил Пятницын.

Интересно Настоящими «горами-убийцами» профессионалы называют четыре вершины. Это К2 в Каракоруме — там погибают до 29% тех, кто отважился на подъем. Также в списке гималайская Аннапурна: уровень смертности составляет около 25% — каждый четвертый альпинист не возвращается. Еще в перечне гора Нангапарбат в Гималаях и пик Победы в Киргизии.

Альпинист добавил, что пора и в России законодательно ограничить посещение опасных мест: нужно запретить туда ходить людям без специальной подготовки. А пока этого нет — всегда будет вероятность очередного ЧП, в том числе и подобного тому, что случилось недавно.

Если бы это было альпинистское мероприятие, мы бы привлекли мужчину к уголовной ответственности за то, что он пренебрег правилами альпинизма и допустил, что на вершину поднимался несовершеннолетний. Отец выздоровел бы и пошел бы под суд. А так с правовой точки зрения получается просто поход выходного дня: отец с сыном гуляли. Александр Пятницын

Остается только сожалеть, что люди поступают так безответственно, особенно родители. Это еще один повод законодателям обратить внимание на вопрос свободного перемещения людей в опасных зонах, отметил альпинист. В море, например, за буйки заплывать нельзя. Так почему же в горах позволено идти на неоправданный риск? «Стоит ввести обязательную регистрацию. И при этом дать возможность МЧС регулировать вопрос: считают, что группа не готова к какому-то мероприятию, — имеют право их остановить. Пусть гуляют внизу, вверх нельзя ходить», — заключил Пятницын.

Фото: Эльбрус. Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Статистика смертей Эльбрус считается высочайшей вершиной Европы, его высота — 5642 метра. В последние десятилетия восхождения на него стали массовыми и коммерческими — за деньги множество фирм обещают устроить подъем даже людям без какой-либо подготовки. Ежегодно гору пытаются покорить около 25 тысяч человек. Точная официальная статистика по жертвам Эльбруса недоступна. Однако, по данным альпинистских форумов, за всю историю восхождений там погибли от 400 до 700 человек. Ежегодно гора забирает в среднем 15–20 жизней. Около 15% альпинистов, что каждый год штурмуют Эльбрус, — иностранцы. Чаще всего это туристы из Италии, Турции, Германии, Китая и Индии. Они также презирают регистрацию в МЧС, зачастую не берут с собой рации и GPS-навигаторы. Да и в целом склонны к «ошибке видимой простоты»: вершина кажется доступной, вот и недооценивают сложность маршрута.

Фото: Norbert Eisele-Hein / www.globallookpress.com