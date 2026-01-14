Расчлененные останки собаки и странный кинжал нашли на юго-западе Москвы

Неподалеку от ЖК «Столичные поляны» на юго-западе Москвы в лесополосе обнаружили расфасованные по пакетам останки собаки, рядом с которыми лежал кинжал. Об этом 360.ru сообщили свидетели происшествия.

Кинжал оказался сувенирным. По словам очевидцев, он напомнил нож из популярной в 90-е игры Warcraft.

На жуткую находку наткнулся молодой человек, проживающий неподалеку. Пакет с хвостом животного торчал из-под снега.

На место ЧП вскоре прибыли волонтеры, вызвавшие полицию. Сотрудники правоохранительных органов и криминалисты зафиксировали случившееся.

«Человек, который сделал это, явно хотел, чтобы останки нашли. Они лежали рядом с тропинкой, где гуляют люди с собаками. Так не прячут», — рассказала 360.ru волонтер Мария.

Официального комментария от МВД на момент публикации получить не удалось.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге нашли фургон с запертыми собаками. Мужчина бросил животных на морозе по дороге на дачу.