В Петербурге нашли фургон с запертыми собаками

Мужчина бросил собак в фургоне на морозе по дороге на дачу в Петербурге

Прохожие заметили фургон с запертыми внутри собаками на углу Скобелевского и Удельного проспектов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Фонтанка».

По словам очевидцев, из машины доносились скулеж и скрежет когтей, а от самого транспорта исходил сильный неприятный запах. Сотрудники соседнего кафе рассказали, что видели несколько дней назад хозяина автомобиля. Оказалось, что он уже привлекал внимание зоозащитников в сентябре.

Тогда в фургоне нашли пять австралийских хилеров, одного из которых удалось забрать. В прошлый раз мужчина заявил, что он перевезет их на дачу, поэтому всех животных не смогли изъять. Причем хозяин даже отказался показать собак.

Сейчас собаки, которых нашли запертыми в фургоне, находятся в опасности из-за низкой температуры воздуха. Неравнодушные петербуржцы дежурят рядом с транспортом и пытаются привлечь внимание властей к случаю жестокого обращения с животными.

