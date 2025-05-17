Ранившего полицейского ножом мужчину отпустили домой в Берлине

Мужчину, ранившего полицейского ножом в шею, отпустили из участка спустя несколько часов после задержания. Об этом сообщила полиция Берлина .

По предварительным данным, 28-летний мужчина пришел в отделение полиции, чтобы подать заявление, но остался недоволен работой дежурных. Он покинул здание и повредил припаркованный рядом служебный автомобиль. Позже между ним и одним из полицейских произошла потасовка, в ходе которой нападавший нанес сотруднику тяжелое ножевое ранение. Пострадавшего срочно прооперировали.

Как утверждают следователи, на данный момент нет достаточных оснований говорить о намерении убить — следствие не нашло признаков того, что нож использовался преднамеренно как оружие.

Ранее в Одинцове возбудили уголовное дело на мужчину, который избил свою возлюбленную обухом топора. Имя фигуранта не разглашается, но в правоохранительных органах РИА «Новости» сообщили, что речь идет о бизнесмене Михаиле Хубутии.