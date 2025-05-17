Дело о покушении на убийство завели на подмосковного бизнесмена

В Одинцове возбудили уголовное дело на мужчину, который избил свою возлюбленную обухом топора. Об этом сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий.

Имя фигуранта не разглашается, но в правоохранительных органах агентству сообщили, что речь идет о бизнесмене Михаиле Хубутии.

По данным следствия, 24 апреля в доме ПСК «Трехгорка-5» Одинцовского округа на фоне внезапной ссоры подозреваемый ударил возлюбленную обухом топора. Женщина получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы.

Следователи допросили потерпевшую и подозреваемого. Они провели очную ставку и проверили показания на месте. Там нашли и изъяли орудие преступления.

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