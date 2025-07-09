Радиоактивного попугая нашли в посылке из Германии

На Центральной почтовой таможне нашли радиоактивную фигурку попугая. Сувенир отправили из Германии. Уровень излучения был в 20 раз выше нормы, сообщили в пресс-службе ФТС России.
При проверке международной почты система радиационного контроля «Янтарь» обнаружила превышение нормы. Спектрометрический анализ выявил радий-226 на поверхности предмета. Опасный сувенир предназначался москвичке.
«По мнению специалистов, радионуклид может содержаться в составе краски, покрывающей статуэтку. Таможенники отказали в выпуске товара. Посылка возвращена в страну отправления», — отметили в пресс-службе.
Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, уровень радиации на внешней поверхности посылки не должен превышать 1,0 микрозиверт в час.
Ранее сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможни пресекли попытку незаконного вывоза в ОАЭ зубов и фрагментов бивня древнего мамонта. Коробку с палеонтологическими артефактами пытался отправить 42-летний мужчина из Новороссийска.
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