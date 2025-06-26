Таможенники в Новороссийске предотвратили вывоз зубов мамонта в ОАЭ

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможни предотвратили незаконный вывоз в ОАЭ палеонтологических ценностей — зубов и фрагментов бивня древнего мамонта. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Коробку с палеонтологическими находками пытался отправить 42-летний мужчина из Новороссийска, указав в декларации, что в посылке находятся сувениры», — отметили в ведомстве.

Он заявил таможенникам, что пересылал сувениры в подарок другу. Однако внутри специалисты нашли пять окаменелых зубов и четыре фрагмента бивня.

Их отправили на экспертизу, которая показала, что окаменелые останки животного принадлежат представителю вымершей фауны — древнему шерстистому мамонту и считаются культурными ценностями. На вывоз их из России должно дать разрешение Минкультуры.

При последующем обыске у мужчины нашли еще 14 предметов палеонтологии. Против него возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Статья предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы или штрафа до одного миллиона рублей.

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