Работу аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Фото: РИА «Новости»

Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно работают в ограниченном режиме для обеспечения безопасности самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, Международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыли на прием и отправку самолетов.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами», — подчеркнул он.

Направлявшиеся в Казань лайнеры перенаправили на запасные воздушные гавани в Самаре и Ульяновске. Кореняко добавил, что главным приоритетом для аэропортов является обеспечение безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на взлет и посадку самолетов вводили в Москве. Аэропорт «Шереметьево» сообщал о сдвигах в расписании из-за плохой погоды. Несмотря на предупреждение, воздушная гавань работала 14 июля в штатном режиме.

Fan ID, уходи. В Госдуму внесут законопроект об отмене карточки болельщика

Стажировка муниципальной команды из ЛНР завершилась в Подмосковье

«Русский след» на горе Афон. За что хотят выселить монахов монастыря Эсфигмен

ФСБ задержала генерала Булгакова. Кто он такой и в чем его заподозрили

Убийство за деньги и гражданство. Что известно о подрывнике машины в Москве

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте