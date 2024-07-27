Работу аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Аэропорты в Казани и Нижнекамске временно работают в ограниченном режиме для обеспечения безопасности самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

По его словам, Международный аэропорт «Казань» имени Тукая временно закрыли на прием и отправку самолетов.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами», — подчеркнул он.

Направлявшиеся в Казань лайнеры перенаправили на запасные воздушные гавани в Самаре и Ульяновске. Кореняко добавил, что главным приоритетом для аэропортов является обеспечение безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на взлет и посадку самолетов вводили в Москве. Аэропорт «Шереметьево» сообщал о сдвигах в расписании из-за плохой погоды. Несмотря на предупреждение, воздушная гавань работала 14 июля в штатном режиме.