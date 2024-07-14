Аэропорт Шереметьево снял ограничения на вылеты

Прием и отправление самолетов в международном аэропорту Шереметьево происходят согласно расписанию. Введенные из-за неблагоприятной погоды ограничения отменили. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Для обеспечения безопасности пассажиров ПАО «Аэрофлот» скорректировал расписание, чтобы ограничить число взлетно-посадочных операций в час из-за грозы.

«На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки», — указали в пресс-службе.

Компания «Аэрофлот» публиковала сообщения о том, что в расписание внесут изменения для недопущения скопления лайнеров в зоне ожидания. Организация пообещала переоформить транзитных пассажиров на ближайшие рейсы и обеспечить уже прибывших в воздушную гавань путешественников необходимым обслуживанием в соответствии правилами.