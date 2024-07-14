Аэропорт Шереметьево введет временные ограничения на взлет и посадку

Аэропорт Шереметьево установит ограничения 14 июля из-за непогоды

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Аэропорт Шереметьево 14 июля после 17:00 ограничит взлет и посадку самолетов из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба«Аэрофлота».

По данным компании, ближайшие сутки в Москве прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Расписание сдвинут, чтобы избежать скопления самолетов в зоне ожидания.

Компания проинформирует пассажиров об изменениях и бесплатно переоформит транзитных путешественников на ближайшие рейсы. Прибывшим в аэропорт путешественникам предоставят обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами, добавили в пресс-службе.

Ранее компания «Аэрофлот» анонсировала запуск прямых рейсов между Гоа и Москвой. Лайнеры Airbus A330 будут курсировать два раза в неделю. В Индию можно будет улететь по вторникам и субботам, а вернуться в российскую столицу — в среду и воскресенье.

Сакральная жертва и мученик системы. Президентство Трампа стало неизбежным

Три мага, ангел-хранитель и обереги. Трамп выжил, но впереди — еще два покушения

Его спасло чудо. Что известно о покушении на Дональда Трампа

Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена

Царапина на щеке, уход от продюсера, свадьба. Кто такая Миа Бойка

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте