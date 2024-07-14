Аэропорт Шереметьево введет временные ограничения на взлет и посадку

Аэропорт Шереметьево 14 июля после 17:00 ограничит взлет и посадку самолетов из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

По данным компании, ближайшие сутки в Москве прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Расписание сдвинут, чтобы избежать скопления самолетов в зоне ожидания.

Компания проинформирует пассажиров об изменениях и бесплатно переоформит транзитных путешественников на ближайшие рейсы. Прибывшим в аэропорт путешественникам предоставят обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами, добавили в пресс-службе.

Ранее компания «Аэрофлот» анонсировала запуск прямых рейсов между Гоа и Москвой. Лайнеры Airbus A330 будут курсировать два раза в неделю. В Индию можно будет улететь по вторникам и субботам, а вернуться в российскую столицу — в среду и воскресенье.