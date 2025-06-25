Работу аэропорта Казани ограничили

Аэропорт Казани временно перестал принимать и выпускать рейсы. Об этом в своем Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели на фоне угрозы атаки БПЛА. Кореняко отметил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Поздним вечером над Татарстаном системы противовоздушной обороны нейтрализовали четыре беспилотника. Всего за полтора часа над российскими регионами сбили 22 БПЛА. Из них 13 уничтожили в Белгородской области, два — в Ульяновской, и по одному — в Крыму, под Саратовом и под Брянском.

Ранее в аэропортах Нижнекамска и Казани временно вводили ограничения на полеты 24 июня. Их сняли ночью 25 июня.