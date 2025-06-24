Аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили прием и выпуск судов

Международные аэропорты в Татарстане — Казань и Бегишево (Нижнекамск) — временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ранее ограничения вводились и в аэропортах соседних регионов: в Чебоксарах, Самаре, Ульяновске, — а также в Саратове, Пензе и Тамбове.

В прошлый раз такие ограничения в республике вводились 21 июня. Тогда они затронули только Казань и продлились около четырех часов. За это время на запасные аэродромы улетели два самолета.

Кроме того, из-за ситуации на Ближнем Востоке Росавиация запретила российским авиакомпаниям до 26 июня рейсы в Израиль, Иран и из них, а также полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Катара.