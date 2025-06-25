Над российскими регионами сбили более 20 украинских дронов за полтора часа

Над российскими регионами за полтора часа силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Отражали атаку с 21:15 до 22:40 по московскому времени. Над территорией Белгородской области ликвидировали 12 целей, над Республикой Татарстан — четыре, над Ульяновской областью — две. По одному дрону уничтожили над Белгородской, Саратовской, Брянской областями и Крымом.

«Жители Казани сообщают о взрывах и работе ПВО в небе над городом», – написал ранее Telegram-канал Shot.

Очевидцы из Авиастроительного района рассказали, что около 19:50 услышали мощные взрывы, а затем увидели следы черного дыма. Всего в разных районах города после 21:00 зафиксировали около десяти взрывов. В центре Казани сработала сирена, а местные жители находят обломки сбитых дронов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о массированной атаке украинских беспилотников на регион, его слова передал RT.