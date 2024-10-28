Работу 59 подпольных оружейных мастерских пресекли в России

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в 39 регионах России 124 человека, причастных к незаконным модернизации и сбыту оружия. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Мастерские располагались в разных регионах от Севастополя до Сахалина, от Санкт-Петербурга до Ингушетии. В общей сложности из оборота изъяли 333 единицы огнестрельного оружия, почти 300 килограммов взрывчатки, 123 электродетонатора и свыше 633 тысяч патронов разных калибров.

Также правоохранители пресекли работу 59 подпольных мастерских. В ФСБ также отметили, что работа по пресечению противоправной деятельности продолжится.

Ранее в ведомстве отмечали, что за лето накрыли 92 подпольные оружейные мастерские в 51 регионе от Калининграда до Сахалина, в том числе в Москве и новых регионах.