Почти 100 подпольных оружейных мастерских накрыли в России летом

Нынешним летом силовики накрыли в России 92 подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Оружейные подпольные организации обнаружили в 51 регионе России от Калининграда до Сахалина, в том числе Крыму, Москве и новых регионах. Правоохранители изъяли более 467 килограммов взрывчатых веществ и изъяли 586 стволов.

«При взаимодействии с Росгвардией и МВД России оперативники ФСБ пресекли преступную деятельность 288 жителей из 51 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к незаконному обороту оружия», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ФСБ изъяла свыше 153 тысяч патронов различного калибра, 96 электродетонаторов, 586 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых огнеметы, гранатометы, пистолеты, автоматы и пулеметы.

В ведомстве подчеркнули, что работа по пресечению противоправной деятельности продолжится.

Ранее деятельность по поставке спецсредств для получения данных пресекли в Москве.