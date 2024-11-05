Работавшая на СВО врачом жительница Буйнакска пострадала от урагана

На Дагестан обрушился ураган с порывами ветра до 33 метров в секунду. От стихии пострадала жительница Буйнакска — на нее упал кусок шифера, об этом 360.ru сообщил ее внук.
«Моя бабушка работала на СВО врачом. Когда она вышла из дома, на ее голову упал шифер, сейчас она в реанимации», — рассказал мужчина.
В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что в регионе плохая погода сохранится до конца дня. Ожидается очень сильный ветер северо-западного направления до 30-33 метров в секунду.
О сложной погодной обстановке в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в Поволжье ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Выставка авторских игрушек прошла в Мытищах
Вокалисты из Павловского Посада стали победителями фестиваля в Белоруссии
Российские ноутбуки захватывают рынок. Вырастут ли они в цене?
Еще 1,2 тысячи компаний получили поддержку подмосковного Фонда ВЭД за год
Тендер на ремонт дороги от Крымского до Красивой улицы объявили в Одинцове
Сбежавшие от супругов любовники в Китае получили тюремный срок
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте