Работавшая на СВО врачом жительница Буйнакска пострадала от урагана

На Дагестан обрушился ураган с порывами ветра до 33 метров в секунду. От стихии пострадала жительница Буйнакска — на нее упал кусок шифера, об этом 360.ru сообщил ее внук.

«Моя бабушка работала на СВО врачом. Когда она вышла из дома, на ее голову упал шифер, сейчас она в реанимации», — рассказал мужчина.

В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что в регионе плохая погода сохранится до конца дня. Ожидается очень сильный ветер северо-западного направления до 30-33 метров в секунду.

О сложной погодной обстановке в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в Поволжье ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.