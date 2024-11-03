Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: более чем в 10 регионах России ожидается опасная погода

В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в Поволжье установится опасная погода. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень сложная погода 3, 4 и 5 ноября в северокавказских республиках, особенно в Кабардино-Балкарии — там прогнозируется сильный ветер до 30 метров в секунду», — сказал синоптик.

В Южном федеральном округе ветер будет дуть со скоростью 25 метров в секунду, в Ростовской области — 27 метров в секунду. Это связано с тем, что европейская территория оказалась в тылу циклона.

На Краснодарский край обрушатся осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая же погода установится в Волгоградской и Астраханской областях. Стихия разбушуется в Курганской, Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Калининградской областях и в Пермском крае.

Жителей Тюменской области ранее предупредили о сильном шквалистом ветре с порывами до 20 метров в секунду 3 ноября. Также на регион обрушатся мокрый снег и дожди.