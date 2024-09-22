Рабочий свалился в шахту лифта на стройке в Москве

Источник 360.ru: мужчина упал в шахту лифта на стройке на севере Москвы

Рабочий провалился в шахту лифта в строящемся здании на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина упал с высоты 1,5 метра. ЧП произошло в здании научно-исследовательского института машиностроения имени Бахирева.

«Идет реконструкция здания, <…> подножья лифта нет, доступа нет», — отметил собеседник 360.ru.

Спасатели достали пострадавшего, его госпитализировали.

Ранее москвич провалился в котлован на стройке. Мужчина не заметил яму и упал с высоты трех метров. Он получил открытый перелом ноги. Спасатели вытащили пострадавшего из ямы с помощью трехколенной лестницы и спинального щита и передали медикам. По информации источника 360.ru, котлован был огорожен.