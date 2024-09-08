Москвич провалился в трехметровую яму и сломал ногу

Источник 360.ru: в Москве мужчина упал в котлован на стройке в Москве

Житель Москвы провалился в трехметровый строительный котлован. Пострадавшего вытащили, у него открытый перелом ноги, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на стройке. Яма была огорожена, но мужчина этого не заметил. На место прибыли полиция и скорая помощь.

«Достали мужчину из котлована с помощью трехколенной лестницы и спинального щита, передали скорой помощи», — рассказала собеседник 360.ru.

В сентябре в Москве упал рабочий, который занимался ремонтом крыши церкви в четвертом Рощинском проезде. Он рухнул на соседнее здание и сломал ногу. Пострадавшему 42 года, он весит более 100 килограммов.

Еще один случай падения с высоты произошел в Челябинской области. Путешественник фотографировал озеро на скалах Крутики, но сорвался с обрыва. Мужчина упал в воду и отделался незначительными травмами. Он выбрался из озера на сушу, но оказался в ловушке между отвесной 30-метровой скалой и водой. Туриста вытащили спасатели, добравшиеся до него со стороны акватории.