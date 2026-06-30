Рабочий сорвался с 11-го этажа на стройке в Зеленограде

Источник 360.ru: рабочий упал с высоты 11-го этажа на стройке в Зеленограде

В Зеленограде рабочий упал с высоты 11-го этажа при строительстве многоквартирного дома. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло на объекте, расположенном на Георгиевском проспекте. Сотрудник трудился на крыше и рухнул в вентиляционную шахту.

Прибывшая на место скорая помощь констатировала его смерть. Также на объекте работают полицейские и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее двое рабочих подрядной компании сорвались с высоты во время монтажных работ в здании на севере Москвы. Один из строителей умер на месте, второй скончался в больнице.

Также в Улан-Удэ двое рабочих упали с высоты шестого этажа, СК завел уголовное дело по статье о нарушении промышленной безопасности производственных объектов. Предположительно, крановщик во время перемещения груза задел их строительные леса на фасаде дома.