Двое рабочих погибли, сорвавшись с высоты на строительном объекте в Москве

Двое рабочих погибли после падения с высоты на строительном объекте на севере Москвы. Об этом заявили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Трагедия произошла на стройке на 5-й Магистральной улице. Мужчины, сотрудники субподрядной организации, выполняли на объекте монтажные работы. В этот момент они сорвались с высоты.

В результате ЧП один из строителей, 22-летний молодой человек, скончался на месте. Его коллегу 1982 года рождения пытались спасти врачи. Мужчину госпитализировали, но он умер в больнице.

Сотрудники Савеловской межрайонной прокуратуры контролируют расследование обстоятельств и причин произошедшего, а также ход проверки по факту смерти рабочих.

В пресс-службе столичного СК добавили, что следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшее смерть двух лиц.

Накануне в шахте «Садкинская» в Ростовской области произошел обвал породы. Во время происшествия в забое находились около 75 работников. Почти всех удалось оперативно эвакуировать. Еще двоих горняков сотрудники МЧС вытащили из под-завалов позже.