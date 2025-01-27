Рабочие в Челябинске повалили дерево на припаркованные машины

В одном из челябинских жилых комплексов рабочие случайно свалили старое дерево на припаркованные автомобили. Видео случившегося оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как дерево за веревки тянут четверо рабочих. Еще один мужчина с бензопилой стоит около ствола и подпиливает его. В какой-то момент дерево начинает падать в сторону парковки и приземляется на машины.

В обслуживающей дом управляющей компании изданию 74.ru рассказали, что работы выполнял подрядчик. Но в самой УК от ответственности не отказались и выразили готовность возместить ущерб владельцам пострадавших машин.

«Людям [нужно] принести расчеты по пострадавшему имуществу в управляющую компанию. А мы уже разберемся. Виноваты — заплатят, от ответственности никто не отказывается» — подчеркнул представитель УК.

Ранее дерево рухнуло на двух школьников в Новосибирске, подростков доставили в больницу.