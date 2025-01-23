Дерево рухнуло на двух школьников в Новосибирске

В Новосибирске два школьника пострадали после того, как на них рухнуло старое дерево. О случившемся 360.ru рассказала мама одного из мальчиков Елена.

Дети возвращались из школы. Дерево, похожее на клен, рухнуло недалеко от учебного заведения.

«Ветер не был настолько сильным, потом ветер разыгрался еще сильнее. Очевидец-мужчина, который вытаскивал детей из-под дерева, услышал только хруст дерева. Соответственно, оно на детей упало», — рассказала Елена.

Ее сын отделался ушибами, он находится на амбулаторном лечении. Второй мальчик попал в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, отметила женщина. По ее словам, уже были случаи, когда деревья падали недалеко от школы.

«Уже были случаи, когда после дождя или сильного ветра видели, что были какие-то деревья сломанные, то есть несколько лет назад. Вообще там деревья старые уже, нужно их, конечно, проверять, и некоторые уже нужно спиливать», — сказала мама пострадавшего.

Родители мальчиков уже обратились в правоохранительные органы с целью привлечь виновных к ответственности.