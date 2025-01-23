Дерево рухнуло на двух школьников в Новосибирске
Жительница Новосибирска Елена рассказала, как на ее сына упало дерево
В Новосибирске два школьника пострадали после того, как на них рухнуло старое дерево. О случившемся 360.ru рассказала мама одного из мальчиков Елена.
Дети возвращались из школы. Дерево, похожее на клен, рухнуло недалеко от учебного заведения.
«Ветер не был настолько сильным, потом ветер разыгрался еще сильнее. Очевидец-мужчина, который вытаскивал детей из-под дерева, услышал только хруст дерева. Соответственно, оно на детей упало», — рассказала Елена.
Ее сын отделался ушибами, он находится на амбулаторном лечении. Второй мальчик попал в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, отметила женщина. По ее словам, уже были случаи, когда деревья падали недалеко от школы.
«Уже были случаи, когда после дождя или сильного ветра видели, что были какие-то деревья сломанные, то есть несколько лет назад. Вообще там деревья старые уже, нужно их, конечно, проверять, и некоторые уже нужно спиливать», — сказала мама пострадавшего.
Родители мальчиков уже обратились в правоохранительные органы с целью привлечь виновных к ответственности.
Чтобы больше таких ситуаций не повторилось, потому что там каждый день ходят дети в школу. Две школы рядом находятся, также два детских сада.
Елена
мать пострадавшего школьника
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.
«В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошла трагедия», — сообщила пресс-служба регионального СК.
Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по информации в СМИ о падении дерева на детей.
«Будет дана оценка действиям управляющей компании и иных организаций, ответственных за своевременное обследование деревьев и их спил, реализации полномочий мэрии города в сфере благоустройства», — заявили в ведомстве.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
В ноябре прошлого года дерево рухнуло на два припаркованных автомобиля на севере Москвы. Ветер вырвал насаждения с корнем. Ствол упал на крышу и капот Subaru и Toyota.