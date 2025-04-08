Пытавшегося зарезать одноклассницу школьника в Новом Уренгое травили из-за веса

Пятиклассник, напавший на одноклассницу и охранника в одной из школ в Новом Уренгое, часто подвергался издевательствам со стороны детей. Его буллили из-за лишнего веса, сообщил источник Baza .

Источник Telegram-канала уточнил, что мальчик принес с собой нож на занятия 7 апреля. В коридоре поссорился с несколькими учениками. Опять из-за насмешек и оскорблений по поводу внешнего вида.

«Предварительно из-за того, что некоторые дети постоянно все время называли его жирным. После ссоры парень попытался уйти из школы, но в дверях стала одна из его одноклассниц. Он ударил ее ножом», — пояснил собеседник Baza.

Задержать мальчика пытался охранник, но получил ранение в шею. Несмотря на это, мужчина смог скрутить пятиклассника и нажать тревожную кнопку.

Прибывшим полицейским ребенок рассказал про травлю. Особенно отличалась и провоцировала других, по его словам, пострадавшая одноклассница.

Сейчас ученика отправили в психоневрологический диспансер. По факту случившегося возбудили дела о халатности и выполнении услуг, не отвечающих требованиях безопасности.