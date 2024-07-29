Пытавшегося похитить младенца у москвички мужчину отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал мужчину, вырвавшего ребенка из рук матери

Фото: РИА «Новости»

Кузьминский суд Москвы арестовал до 24 сентября мужчину, обвиняемого в попытке похитить ребенка у матери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

ЧП произошло 24 июля на юго-востоке Москвы. Мужчина, которому предъявили обвинение, выхватил новорожденную девочку у незнакомой женщины и попытался убежать, но случайно оказавшийся рядом курьер бросился за ним в погоню, и похититель отшвырнул ребенка в сторону. Ребенок получил многочисленные травмы.

Похитителя вскоре задержали, против него возбудили уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области мужчина украл двухлетнего сына у жены, с которой разводится, и увез в неизвестном направлении.

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