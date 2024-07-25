«Надо помогать людям». Спасший младенца в Москве курьер мог стать полицейским

Спасший младенца в Москве курьер Обидов: нужно помогать людям при возможности

Курьер Мухаммаджон Обидов спас младенца, которого неизвестный пытался похитить на юго-востоке Москвы. В интервью 360.ru мужчина-герой рассказал, что его жизненная позиция заключается в том, что люди должны помогать друг другу.

Мухаммаджон работает курьером больше года. В тот день, 24 июля, молодой человек как обычно развозил заказы. Проезжая мимо одной из детских площадок он заметил мужчину, который бросился на мать с младенцем на руках.

«Как-то хотел помочь, что-то сделать», — признался Мухаммаджон.

Злоумышленник выхватил ребенка и побежал, курьер бросился за ним. Неизвестный бросил ребенка на землю.

Молодой человек отметил, что у него неплохая физическая подготовка: раньше он занимался несколькими видами спорта.

«Я из Узбекистана, мне 23 года <…> Мама хотела, чтобы стал полицейским. Не вышло», — рассказал он.

Доставщик рад, что помог женщине. Он добавил, что та была в панике.

«Если можешь, надо помогать людям», — почеркнул он.

В прошлом году бдительный курьер спас московскую пенсионерку от потери полумиллиона рублей. Пожилой женщине позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Злоумышленница сообщила, что якобы стала виновницей ДТП с пострадавшей, и ей нужны деньги.