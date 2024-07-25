«Надо помогать людям». Спасший младенца в Москве курьер мог стать полицейским
Спасший младенца в Москве курьер Обидов: нужно помогать людям при возможности
Курьер Мухаммаджон Обидов спас младенца, которого неизвестный пытался похитить на юго-востоке Москвы. В интервью 360.ru мужчина-герой рассказал, что его жизненная позиция заключается в том, что люди должны помогать друг другу.
Мухаммаджон работает курьером больше года. В тот день, 24 июля, молодой человек как обычно развозил заказы. Проезжая мимо одной из детских площадок он заметил мужчину, который бросился на мать с младенцем на руках.
«Как-то хотел помочь, что-то сделать», — признался Мухаммаджон.
Злоумышленник выхватил ребенка и побежал, курьер бросился за ним. Неизвестный бросил ребенка на землю.
Молодой человек отметил, что у него неплохая физическая подготовка: раньше он занимался несколькими видами спорта.
«Я из Узбекистана, мне 23 года <…> Мама хотела, чтобы стал полицейским. Не вышло», — рассказал он.
Доставщик рад, что помог женщине. Он добавил, что та была в панике.
«Если можешь, надо помогать людям», — почеркнул он.
В прошлом году бдительный курьер спас московскую пенсионерку от потери полумиллиона рублей. Пожилой женщине позвонила неизвестная и представилась ее дочерью. Злоумышленница сообщила, что якобы стала виновницей ДТП с пострадавшей, и ей нужны деньги.