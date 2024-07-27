Житель Ленобласти украл сына у жены, закинул его в авто и скрылся

Shot: в Ленобласти мужчина похитил двухлетнего сына у матери

Фото: Unsplash

В Ленинградской области мужчина похитил сына у своей жены. Отец силой затолкал двухлетнего ребенка в авто и увез от матери, сообщил Telegram-канал Shot.

Александр и Мария из Новосаратовки находятся в процессе развода. Потерпевшая рассказала, что отец не интересовался жизнью малыша и не приходил к нему в гости. Недавно он решил «навестить» сына. Мужчина подговорил свою подругу и подкараулил супругу с ребенком на площадке.

Напарница отца схватила Марию, а тот силой выхватил сына. Мальчик кричал «Мама!», но мужчина закинул его в машину и скрылся с места. Мать обратилась в полицию, но ребенка пока не нашли.

Похожая ситуация ранее произошла в Москве. Там мужчина выхватил младенца из рук незнакомой женщины и попытался сбежать.

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