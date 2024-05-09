ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Белгородской области | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 15:46 ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Белгородской области Минобороны: ПВО сбила четыре БПЛА ВСУ в Белгородской области РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 15:00 по московскому времени силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку территории Российской Федерации. Над территорией Белгородской области сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.

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Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что националисты нанесли удар по селу Новопетровка Валуйского городского округа. Осколки снарядов повредили линию электропередачи, детский сад, жилые дома. На месте работают аварийные и оперативные службы, продолжается подомовой обход территории.

Днем ранее обстрел ВСУ оставил без света шесть населенных пунктов в Шебекинском городском округе.