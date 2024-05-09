Шесть домов и детсад в Новопетровке повредило из-за обстрела ВСУ | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 15:18 Шесть домов и детсад в Новопетровке повредило из-за обстрела ВСУ Гладков: в Новопетровке из-за обстрела ВСУ повредило ЛЭП, дома и детсад РИА «Новости»

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Днем 9 мая украинские националисты обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа. Осколки выпущенных ими снарядами повредили, жилые дома, детский сад и ЛЭП. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Никто из мирных жителей не пострадал», — подчеркнул глава региона.

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Осколками снарядов, по его данным, повредило шесть частных жилых домовладений, один коммерческий объект и детский сад. Также повреждения получила линия электропередачи.

Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы на месте. Подворовой обход территории продолжается, добавил Гладков.

Также атаке ВСУ подверглось село Муром Шебекинского городского округа. Боевики использовали дрон-камикадзе. По данным губернатора, в результате взрыва в населенном пункте никто не пострадал.

«Повреждены фасад частного жилого дома и два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте», — уточнил глава области.