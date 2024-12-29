Путин и Алиев снова обсудили крушение самолета у Актау

Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого снова обсудили крушение самолета у Актау. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, главы двух государств затронули различные аспекты авиакатастрофы.

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета „Азербайджанских авиалиний“», — отметил официальный представитель Кремля.

Накануне российский и азербайджанский лидеры также обсудили трагедию с самолетом AZAL. Путин принес Алиеву извинения из-за катастрофы с воздушным судном в небе над Россией.

Азербайджан потребовал от России наказания виновных в катастрофе AZAL.