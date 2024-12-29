Азербайджан потребовал от России наказания виновных в катастрофе AZAL

Власти Азербайджана потребовали от России признать вину в крушении авиакомпании Azerbaijan Airlines возле Актау, наказать виновных и выплатить компенсации. Об этом заявил в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы четко донесли наши требования российской стороне, они были переданы уже 27 декабря», — подчеркнул он.

В первую очередь, российская сторона должна принести извинения Азербайджану. Во-вторых, она должна признать свою вину. И, наконец, виновные должны понести наказание в виде уголовной ответственности. Также Россия должна выплатить компенсацию как государству, так и пострадавшим пассажирам и членам экипажа.

«Это наши условия. Первое из них уже было выполнено вчера. Я надеюсь, что остальные наши требования также будут удовлетворены», — сказал Алиев.

Алиев также сказал, что рухнувший в Актау самолет получил повреждения из-за обстрела с земли. Точная картина происшествия станет известна после изучения записей из черных ящиков. По предварительным данным, судно получило внешние повреждения и потеряло управление.

Ранее авиакомпания AZAL приостановила рейсы из Баку в ряд российских городов. Ограничения будут действовать до завершения расследования крушения Embraer 190, который летел из Баку в Грозный.