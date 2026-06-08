«Пустила слезу». Иришка Чики-Пики мучила пса на камеру, на помощь пришли соседи

Источник 360.ru: активисты забрали собаку у мучившей ее Иришки Чики-Пики

Треш-блогерша Иришка Чики-Пики (Ирина Ильина) мучила свою собаку на стриме. Породистую хаски забрали у женщины жители Сланцев, о деталях происшествия активисты сообщили 360.ru.

Собеседница редакции объяснила, что пыталась выкупить хаски у стримерши. Та расставаться с питомцем отказалась.

«У меня есть скрины переписок. Я предлагала выкупить хаски, она писала, что не продаст ни за какие деньги. Но потом ответила — приходи и забирай. Видимо, поняла, что дело пахнет жареным, собаку отдала добровольно, без агрессии. Пустила слезу», — рассказала Анастасия.

Женщина предположила, что поведение блогерши — всего лишь показуха.

«Отдала спокойно, потому что я была с молодым человеком. Возможно, не рискнула проявить агрессию», — добавила собеседница 360.ru.

По словам Анастасии, такие поступки местной знаменитости не стали для жителей города сюрпризом.

«Она не из благополучной семьи, об этом знает полгорода. Аморальный образ жизни она всегда вела», — рассказала девушка.

Хаски в итоге перевезли в безопасное место. Собаке ищут нового хозяина. Ее состояние оставляет желать лучшего.

«Выглядела ничего. Потом мы списались с девушкой, которая забрала собаку. Выяснилось, что у хаски проблемы с шерстью, глисты и блохи», — сказала собеседница редакции.

Телеканал 360.ru обратился за комментарием к самой Ильиной. Женщина отвечать на вопросы журналистов отказалась.

Треш-стримы в России запрещены с 2024 года. Соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин.