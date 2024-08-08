Треш-стримы в России попали под запрет

Путин подписал закон о запрете треш-стримов в России

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий в России треш-стримы. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Закон дал определение треш-стрима как информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных и распространяемой из низменных побуждений.

Обязанность следить, чтобы такую информацию не публиковали, возложили на владельцев сайтов. Инициировать блокировку треш-стримов смогут генпрокурор или его заместители, обратившись в Роскомнадзор.

В конце мая МВД России объявило в розыск треш-стримера Андрея Бурима, более известного как Mellstroy, за уклонение от призыва в армию.