Пулково принимает перенаправленные из Москвы рейсы

Аэропорт Пулково принимает рейсы, перенаправленные из московских воздушных гаваней. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атаки украинских дронов. В Шереметьево в первый час задержали более 20 рейсов.

«Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы. В ближайшие часы возможны корректировки расписания», — сообщили представители воздушной гавани.

Изменения в расписании рекомендовали отслеживать на онлайн-табло.

С начала ночи 11 декабря силы ПВО уничтожили 28 беспилотников, летевших на Москву. Позже стало известно о еще трех сбитых дронах. Росавиция ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский.