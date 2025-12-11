За три часа над Москвой уничтожили 28 украинских беспилотников

С начала ночи 11 декабря силы ПВО Минобороны уничтожили 28 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщи мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о повреждениях или пострадавших Собянин не привел.
Также Росавиция ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.