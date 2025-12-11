За три часа над Москвой уничтожили 28 украинских беспилотников

С начала ночи 11 декабря силы ПВО Минобороны уничтожили 28 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщи мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о повреждениях или пострадавших Собянин не привел.

Также Росавиция ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Кроме того, силы противовоздушной обороны всего за три часа уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Большую часть из них перехватили над территорией Брянской области.