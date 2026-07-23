Публициста-иноагента Бориса Стомахина оштрафовали на 50 тысяч рублей

Бутырский районный суд города Москвы признал публициста Бориса Стомахина* виновным в непредоставлении в соответствующие органы сведений, которые он обязан подавать в качестве иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Заседание прошло 22 июля. Публицисту назначили штраф в размере 50 000 рублей — максимальный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.

Борис Стомахин* с 90-х годов занимается общественной деятельностью антироссийской направленности. Он отбыл два срока за призывы к экстремистской деятельности и терроризму, в том числе за поддержку чеченского сепаратизма.

В 2019 году публицист эмигрировал на Украину. В марте 2025 года его заочно приговорили к 10 годам строгого режима за распространение фейков о российской армии, а в июне признали иностранным агентом.

*Признан иностранным агентом на территории России.