Публициста Бориса Стомахина заочно приговорили к 10 годам строгого режима
Бутырский районный суд Москвы заочно приговорил публициста Бориса Стомахина к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Стомахина дважды судили за призывы к терроризму и экстремистской деятельности, однако судимость не была погашена или снята в законном порядке. В ноябре прошлого года публициста объявили в розыск.
Теперь его также признали виновным в распространении фейков о российской армии. Журналисту назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
«Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее в Екатеринбурге задержали главного редактора «Вечерних новостей» Владислава Постникова. Его обвинили в публичном демонстрировании экстремистской атрибутики.
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