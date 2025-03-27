Публициста Бориса Стомахина заочно приговорили к 10 годам строгого режима

Бутырский районный суд Москвы заочно приговорил публициста Бориса Стомахина к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Стомахина дважды судили за призывы к терроризму и экстремистской деятельности, однако судимость не была погашена или снята в законном порядке. В ноябре прошлого года публициста объявили в розыск.

Теперь его также признали виновным в распространении фейков о российской армии. Журналисту назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

«Срок наказания исчисляется с момента его фактического задержания», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге задержали главного редактора «Вечерних новостей» Владислава Постникова. Его обвинили в публичном демонстрировании экстремистской атрибутики.