Публициста Стомахина признали иноагентом

Известного публициста Бориса Стомахина* признали иностранным агентом в России. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Стомахина* до этого заочно приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за распространение фейков о деятельности Вооруженных сил России.

Публициста также дважды судили за призывы к экстремистской деятельности и терроризму, однако судимость не сняли или не погасили в законном порядке. В ноябре прошлого года МВД объявило Стомахина в розыск.

Также Минюст признал иностранными агентами аналитика Ивана Шукшина*, драматурга Артура Соломонова*, правозащитницу Анастасию Гарину*, проект «Горби медиа»*, Николая Бобринского*, Александра Ванюкова* и Александра Хмелева*.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о запрете иноагентам входить в органы управления диаспор.

*Признаны иностранными агентами на территории России.