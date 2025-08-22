«Психопат самый настоящий». Неизвестный напал на группу экс-солиста «Челси» в Новосибирске

В Новосибирске на репетиции группы Black Sonic Pearls под руководством экс-солиста «Челси» Арсения Бородина произошло нападение. Подробности музыкант рассказал в комментарии 360.ru.

Неизвестный ворвался в помещение, распылил баллончик и скрылся с места.

«У человека, который больше всех пострадал, до сих пор половина лица бордового цвета, все воспалено. <…> Там еще находились двое детей, за которых мы больше всего переживали, они начали закашливаться, тереть глаза. Вообще ужас. Покашливают еще потихонечку. Мы все периодически кашляем. Врачи сказали, что какое-то время так будет», — рассказал артист.

По его словам, нападавший украл дорогостоящее оборудование.

«Он пытался максимально навредить, чтобы сегодняшнего концерта не состоялось. В подтверждение этому он еще и оборудование украл. Зачем — вообще непонятно. Он, очевидно, хотел, чтобы сегодня у нас ничего не получилось», — предположил Бородин.

Он добавил, что со злоумышленником разберется полиция.

«Психопат самый настоящий. <…> Полиция очень хорошо включилась в процесс, и я думаю, что в ближайшее время его найдут. Я думаю, он уже сам пожалел, что в это ввязался. Потому что так нельзя. Это уже уголовная ответственность», — заключил исполнитель.

