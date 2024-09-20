«Болит рука». Концерт пианиста Сафронова оказался под угрозой из-за агрессивного таксиста

Все произошло рано утром 20 сентября — в этот день Лука запланировал концерт на выставке своего отца в Петропавловской крепости. На мероприятие должны прийти около тысячи человек.

«Я просто решил получить радость и в прекрасный солнечный рассвет, в красоте Петербурга, в золотых куполах проехать со стеклянной крышей в роскошной машине, получить огромное от этого удовольствие, чтобы поспать чуть-чуть, а ближе к вечеру, в пять часов, порадовать людей. Но вместо этого я получил от человека агрессию», — поделился пианист.

Водитель элитного такси по непонятной причине отказался от поездки и буквально вышвырнул Сафронова из машины. На кадрах, которые появились в распоряжении 360.ru, видно, как таксист с силой схватил музыканта за руку.

«Теперь, оказывается, все под вопросом, потому что у меня болит рука. Я меньше всего думаю о мести, отмщении. Я думаю о своем долге. Я думаю о выставке, о людях, которые придут, которые ждут моего концерта. И для меня это, конечно, катастрофа. Не знаю, как передать словами. Меня все еще трясет после случившегося. Я не знаю, как отвечать на грубость. Тем более не понимаю, как можно в Петербурге применять силу, в культурной столице», — возмутился артист.

Он высказал автомобилисту в лицо то, что думает о нем.

«Хам и подлец», — заявил Сафронов.

На пианиста напал водитель автомобиля Maybach. Причиной конфликта стал спор о разрешенной остановке и заезде во двор на улице Полтавской.