Психолог и ее экс-супруг устроили драку за общего сына в фитнес-центре в Сходне

В фитнес-центре в микрорайоне Сходня женщина-психолог и ее бывший муж устроили драку за их общего сына. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На видео видно, как мать держит ребенка на руках, а отец требует отдать ему сына. Вокруг пары собралась толпа, которая пыталась усмирить экс-супругов. Участницей потасовки оказалась бабушка ребенка со стороны матери — ей стало плохо.

К паре подошла девушка, которая также представилась психологом, и попыталась забрать мальчика. Она попросила родителей не трогать ребенка. Мать обратилась к очевидцам с просьбой не подпускать к ней бывшего мужа.

«Она с психушки сбежала, наркоманка», — заявил экс-супруг.

Очевидцы вызвали правоохранителей, те забрали всю семью в отдел. Голос за кадром призвал родителей прийти к общему знаменателю ради ребенка. По данным источника 360.ru, материалы проверки по факту случившегося передали в СК.

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