Москвич избил табуреткой супругу из-за невкусных котлет

Baza: житель Москвы избил табуреткой свою жену, с которой прожил 60 лет

Житель Москвы набросился с табуреткой на свою жену, которая, по его мнению, приготовила невкусные котлеты. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Семейная пара прожила вместе 60 лет и отпраздновала в прошлом году бриллиантовую свадьбу. Вечером 21 января супруги сели ужинать, но мужчина устроил скандал из-за котлет. Он заявил, что жена за 87 лет не научилась готовить, и избил ее табуреткой.

Женщина сбежала из квартиры и спряталась у соседей. На следующий день она обратилась в поликлинику, а затем легла в больницу. Врачи диагностировали ей перелом двух ребер, пневмоторакс и многочисленные ушибы по всему телу. Несмотря на случившееся, пенсионерка отказалась писать заявление в полицию на своего мужа.

Ранее пьяный 43-летний житель Удмуртии до смерти избил свою сожительницу — многодетную мать. Женщина умерла от переломов ребер и грудины. Ее трех детей отдали под опеку родственников погибшей.