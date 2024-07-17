Прыгавший на диване мальчик случайно вылетел в открытое окно в Москве

В Москве четырехлетний мальчик попал в больницу с переломом лобной кости после того, как случайно выпал в окно из-за прыжков на диване. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Мать ребенка в это время занималась домашними делами. Мальчик прыгал на диване в гостиной. В какой-то момент ребенок не рассчитал силы и случайно вылетел в окно.

«Мама сразу обнаружила пропажу сына и на эмоциях выпрыгнула за ним», — говорится в сообщении.

Женщине и ребенку повезло, что квартира находилась на первом этаже. Несмотря на это, мальчик травмировался, так как упал головой вниз. Ребенка госпитализировали — он попал в реанимацию.

Как уточнил канал, сейчас четырехлетний прыгун находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время его выпишут из больницы.

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